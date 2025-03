Aparatele de reciclat plastic, problematice pentru clujeni: "Nu accepta ambalaje, dar iau pahare de unica folosinta"

In 2022, Primaria Cluj-Napoca a introdus in oras aparate de reciclat plasticul, iar pentru 15 PET-uri, un cetatean primeste un bilet cu doua calatorii. Un clujean propune autoritatilor sa renunte la aceste aparate, in favoarea celor de la RetuRO SGR.Printr-o sesizare pe care a facut-o autoritatilor, clujeanul sustine ca PET-urile nu sunt scanate: "Cum poate functiona aparatul acesta de reciclat, care nu scaneaza ambalajele nicicum" a intrebat cetateanul.El afirma ca aparatele sunt atat de ... citește toată știrea