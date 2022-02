Apare o noua cresa in Floresti. Va fi finalizata in luna martie - FOTO

Cresa noua din Floresti, de pe strada Porii, din zona Pensiunii Carol, va fi terminata la finele lunii martie.Primarul comunei Floresti, Bogdan Pivariu, a vizitat vineri, 11 februarie, cresa de pe strada Porii, de linga Pensiunea Carol.Noua cresa din Floresti, terminata in luna martie"Momentele care conteaza cel mai mult in activitate sunt acestea in care vad termene respectate, entuziasmul echipei care trebuie sa lucreze la amenajarea spatiului, evaluarea produselor de mobilier si dotarile ... citeste toata stirea