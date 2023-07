Aparitie rara in Parcul Natural Apuseni! O barza neagra a fost filmata de camerele de supraveghere montate langa un ochi de apa, unde in trecut au fost vazute foarte multe animale.Barza Neagra este o pasare migratoare de talie mare, raspandita in padurile de amestec din zona carpatica, cu intinderi de apa in apropiere. Aripile, gatul si coada sunt negre cu reflexe metalice, abdomenul este alb, iar ciocul si picioarele sunt rosii. Cuibareste rar la noi in tara si migreaza in sezonul rece in ... citeste toata stirea