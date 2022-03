Apartament in Romania sau proprietati de lux de trei ori mai ieftine in Caraibe. Imaginile care spun totul FOTO

Un apartament la etajele 13 si 14, intr-un bloc din Cluj, poate ajunge sa coste milioane de euro, aproape la fel cat o vila in acelasi oras, dar mai ieftin decat multe proprietati de lux din Caraibe. Un penthouse in Cluj ajunge sa coste si doua milioane de euro, bani de care cei interesati isi pot cumpara proprietati de lux in alte tari, inclusiv Republica Dominicana. Anutul a fost postat pe site-ul agentiei imobiliare Storia.ro. Este vorba despre un penthouse la etajul 13, intr-un imobil ... citeste toata stirea