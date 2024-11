Apartament la pret de ,,centrul Clujului" scos la vanzare in Chinteni! Cat cere proprietarul pentru locuinta de 37 de mp

Jungla imobiliara din Cluj-Napoca se pare ca s-a extins si in comunele din jurul orasului.In Chinteni spre exemplu, un apartament de doar 37 mp a fost scos la vanzare cu pretul de 107.000Euro. Intr-adevar apartamentul este modern, fiind decorat simplu dar elegant. Pretul cerut insa rivalizeaza cu cele din anunturile pentru apartamente de dimensiuni similare in centrul Clujului.,, Apartamentul are 37,13 mp utili + 6 mp balcon deci total 43,13 mp suprafata totala + ... citește toată știrea