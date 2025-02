Apartamentele vechi din Cluj, aproape la fel de scumpe ca cele noi! Preturile au crescut cu ZECI DE MII de euro in ultimul an

Pretul apartamentelor scoase la vanzare in Cluj-Napoca pare sa creasca de la o zi la alta. O analiza recenta a platformei Storia ne arata ca Clujul ramane orasul cu cele mai scumpe proprietati imobiliare din Romania.Astfel, metrul patrat pentru apartamentele din Cluj depaseste toate orasele mari din Romania, indiferent daca vorbim de apartamentele noi sau vechi.Concret, pretul mediu pentru apartamentele din Cluj-Napoca a fost de 2.981 euro/mp, in ianuarie 2025 in crestere cu 15% fata de ... citește toată știrea