Apel catre donatorii de sange! O fata de 13 ani din Cluj, ranita grav intr-un accident, are nevoie de ajutor

Julia Deceanu, o fetita in varsta de 13 ani, care a suferit un grav accident, are nevoie de sange.Ea se afla internata la Spitalul de Neurochirurgie din Cluj, iar cei care pot dona sange sunt asteptati la Centrul Regional de Transfuzie Cluj, pe strada N. Balcescu nr. 18, Cluj-Napoca, de luni pana vineri, intre orele 7:30 si 13:30. Grupa de sange nu este relevanta"Fac un apel, in numele colegei mele, catre toti prietenii mei donatori de sange. ... citește toată știrea