Apele Romane instaleaza sapte sisteme de interventie cu care colecteaza gunoaiele aruncate in rauri, unul dintre ele va fi montat la Cluj.Cele sapte sisteme de colectare a gunoaielor plutitoare vor fi pregatite anul viitor sa colecteze deseurile din bazinele Somes-Tisa si Crisuri. Obiectivul este reducerea poluarii cu plastic a raurilor si indepartarea deseurilor care se pot strange in timpul debitelor mari. Odata ajunse in cursurile de apa, ... citeste toata stirea