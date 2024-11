Aplicatia Orbis, care calculeaza amprenta personala de carbon, facuta de elevii clujeni, a castigat LOCUL 1 la Gala DpIT 2024

Elevii clujeni au obtinut Premiul I la Gala "Descopera-ti Pasiunea in IT" 2024, desfasurata aseara la FSEGA din cadrul UBB Cluj-Napoca, datorita aplicatiei Orbis, care ne ajuta sa fim mai constineti cu privire la amprenta personala de carbon.Cea de-a X-a editie a Academiei "Descopera-ti Pasiunea in IT (DpIT) a reunit in acest an 120 liceeni si studenti participanti din toata tara care si-au petrecut o jumatate de an la dezvoltarea a 20 de idei revolutionare, menite sa faca lumea mai sigura, ... citește toată știrea