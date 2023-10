Compania Hidroelectrica cel mai mare producator de energie din Romania,si-a lansat aplicatia de mobil, iHidro, disponibila in App Store si Google Play pentru cei peste 500.000 de clienti, dupa cum a anuntat societatea in 2 octombrie. Numai ca in aceasi zi, utilizatorii s-au plans ca aceasta nu merge.Potrivit unui comunicat al Hidroelectrica a dost lansata iHidro, aplicatia de mobil prin care clinetii pot face monitorizarea consumului - pe pagina principala a aplicatiei, clientii pot verifica ... citeste toata stirea