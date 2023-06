Apreciatul compozitor clujean Cornel Esaranu, decedat duminica, va fi inmormantat joi, o ceremonie religioasa e programata in foaierul Auditorium Maximum.Academia Nationala de Muzica "Gheorghe Dima" a anuntat ca un ultim ramas-bun ii poate fi adus compozitorului joi intre orele 11 si 13 in foaierul Auditorium Maximum al universitatii "Babes-Bolyai". Ceremonia religioasa va avea loc in acelasi loc, incepand cu ora 13. "In aceasta ceremonie solemna, ne vom uni intr-un gand de recunostinta si ... citeste toata stirea