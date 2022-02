Aproape 1.900 de cazuri noi in Cluj doar de ieri pana azi, de departe cele mai multe din provincie

Record de infectii cu coronavirus depistate in Cluj in ultima zi pe fondul descresterii usoare a ratei de infectare, aproape 1.900 de cazuri noi doar in judet si doar de ieri pana azi, de departe cele mai multe din provincie.In Cluj au fost depistate in ultimele 24 de ore un numar de 1.893 de cazuri noi de infectie cu coronavirus, in conditiile in care deja in judet au fost depistate, de la debutul pandemiei pana in prezent, cele mai multe cazuri de infectie cu coronavirus din tara, exceptand ... citeste toata stirea