Aproape 100 de mii de cazuri de infectii respiratorii acute, saptamana trecuta - arata Institutul National de Sanatate Publica

INSP a transmis ca, in saptamana 14 - 20 noiembrie, la nivel national, numarul total de cazuri de infectii respiratorii acute (gripa clinica, IACRS si pneumonii) a fost de 96.996, comparativ cu 79.866 inregistrate in saptamana precedenta si cu 45.180 inregistrate in S 46/2021.Au fost raportate la nivel national 430 cazuri de gripa clinica comparativ cu 251 inregistrate in saptamana precedenta si cu 87 cazuri inregistrate in S 46/2021.Supravegherea Infectiilor Respiratorii Acute Severe ... citeste toata stirea