Aproape 11 kilograme de droguri descoperite in urma unor perchezitii efectuate in Cluj si Bistrita-Nasaud

Aproximativ 11 kilograme de droguri au fost descoperite si ridicate, miercuri, in urma a 12 perchezitii domiciliare efectuate pe raza judetelor Bistrita-Nasaud si Cluj, la cinci persoane suspectate de trafic de droguri, se arata intr-un comunicat de presa remis de Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT).Perchezitiile au fost dispuse in cadrul unui dosar penal deschis sub aspectul savarsirii infractiunilor de constituire a unui grup infractional ... citeste toata stirea