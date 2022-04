Aproape 200.000 de chestionare completate la Cluj la recensamant, pana acum; care e situatia in orase si comune

La aproape sapte saptamani de cand a inceput autorecenzarea populatiei in Romania, Directia Judeteana de Statistica din Cluj apreciaza ca situatia in judet este "una foarte buna, Clujul fiind din nou pe locul al doilea la nivel national".Astfel, in perioada 14 martie-27 aprilie s-a completat aproape 200.000 de chestionare in Cluj, mai exact 197.745 chestionare atat direct de catre populatie, cat si cu ajutorul recenzorilor in spatiile special amenajate de catre primarii. Din numarul total de ... citeste toata stirea