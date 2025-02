Aproape 200 de accidente rutiere GRAVE la Cluj, in 2024! Viteza excesiva a facut victime pe sosele

Peste 1000 de accidente au avut loc in Cluj, in anul 2024! In aproape 200 din cazuri, accidentele au fost grave si au dus ranirea serioasa a celor implicati sau chiar la decese.Concret, in judetul Cluj au fost inregistrate 1.169 accidente de circulatie, 194 dintre acestea fiind raportate ca accidente rutiere grave.Intr-adevar numarul este putin mai mic decat in anul precedent, cu aproximativ 4% mai putine cazuri.Principalele cauze ale ... citește toată știrea