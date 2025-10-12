Editeaza

Aproape 3 ore in trafic intr-o zi! Studentii de la UBB mate-info au demonstrat ca este imposibil sa ajunga la timp la toate orele VIDEO

Sursa: Stiri de Cluj
Duminica, 12 Octombrie 2025, ora 16:48
4 citiri
Deoarece in matematica orice ipoteza trebuie demonstrata, studentii de la UBB mate-info s-au filmat intr-o zi obisnuita de cursuri, in incercarea de a ajunge la toate orele la timp.
Ei au documentat orele de plecare si sorire de la toate drumurile cu mijloace de transport in comun, dar si conditiile de luat masa comparativ la CREIC si la FSEGA.

In ziua aleasa, studentii din filmare ar fi trebuit sa ajunga in trei locatii diferite
CREIC, Valea ChintauluiFSEGA, langa Iulius MallSediul central ...citește toată știrea

