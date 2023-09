Judecatoria Turda a dispus ieri trimiterea in judecata a mai multor persoane pentru furt calificat, complicitate la furt si deteriorarea echipamentelor de masurare a consumului de gaze naturale.Mai exact, 28 de persoane din zona Turzii sunt trimise in judecata, intr-un dosar penal in care Delgaz Grid SA figureaza drept parte civila sau pagubit. Printre inculpati sunt multi oameni de afaceri sau persoane din inalta societate, arata publicatia turdanews.net.Politistii au ... citeste toata stirea