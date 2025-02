Aproape 40 de clujeni sunt pe lista neagra a lui Calin Georgescu. Cine sunt "sorosistii" orasului

Saptamana aceasta, profesorul universitar Radu Carp a publicat o lista cu 166 de oameni care ar face parte din reteaua lui Soros din Romania, conform lui Calin Georgescu. Dintre acestia, 35 sunt din judetul Cluj, iar printre ei se numara si doua persoane care nu mai sunt printre noi: Adrian Marino, decedat in 2005 la 83 de ani si Anton Tauf, fost director al Teatrului National Cluj-Napoca, decedat in 2018 la 72 de ani.In urma cu cateva zile, in cadrul unei emisiuni TV, Georgescu declara ca va ... citește toată știrea