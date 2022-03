Aproape 40 de milioane lei costa regenerarea urbana din cel mai mare cartier al Clujului, pregatita de echipa arhitectului Vlad Rusu, ca la carte

O zona de peste 3,4 hectare din cartierul Marastur (cel mai mare cartier din Cluj-Napoca) urmeaza sa fie modernizata dupa un proiect de regenerare urbana ca la carte pregatit de echipa arhitectului Vlad Rusu care are la activ mai multe proiecte pentru transformarea unor zone din oras, castigate in urma unor concursuri de solutii. Acest proiect vizeaza crearea unei gradini urbane in zona parcului Primaverii, dar si a arterelor din proximitate - Ioan Mester, Emil Cioran si Almasului. Consilierii ... citeste toata stirea