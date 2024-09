Aproape 5.000 de voluntari au marcat Ziua de Curatenie Nationala la Cluj. Cati saci de deseuri au fost colectati

Ziua de Curatenie Nationala, proiect derulat la nivel national de Let's Do It, Romania!, a fost marcata la Cluj, si in acest an, cu succes. Evenimentul a reunit, la nivelul judetului Cluj, circa 5.000 de voluntari care au reusit sa colecteze aproximativ 1.000 de saci de deseuri.La nivelul judetului Cluj, manifestarea a avut loc in urmatoarele locatii:- Cluj-Napoca, Parc Est- Lacul Tarnita- Cluj-Napoca, Hoia- ... citește toată știrea