Aproape 500.000 de refugiati din Ucraina au intrat in Romania pana in prezent. In jur de 80.000 dintre acestia au ramas pe teritoriul tarii noastre

Ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, a declarat joi ca pana in acest moment aproape 500.000 de refugiati din Ucraina au intrat in Romania, iar in jur de 80.000 dintre acestia au ramas pe teritoriul tarii noastre."Avem deja aproape 500.000 de refugiati (din Ucraina - n.r.) care au intrat in Romania, in jur de 80.000 care au ramas pe teritoriul Romaniei in acest moment. Efortul autoritatilor, impreuna cu societatea civila, impreuna cu ONG- urile, impreuna cu cetatenii romani, care cu multa