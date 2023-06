Veniturile romanilor au crescut cu aproximativ 14% in 2022 fata de anul 2021, insa in mod deloc surprinzator si cheltuielile au crescut. Din bugetul total, o familie din Romania a cheltuit, aproximativ 80%, in fiecare luna.In anul 2022 veniturile totale medii lunare pe gospodarie au fost aproape 6500 de lei, asadar putin peste 2500 de lei de persoana, asta inseamna o crestere de aproximativ 14% fata de anul 2021, cu toate acestea aproape 90% dintre acesti bani reprezinta cheltuieli medii ... citeste toata stirea