Aproape cinci mii de cetateni straini au ajuns anul trecut in Cluj legal, cetatenii din Sri Lanka sunt aproape la fel de multi ca cei din Moldova

Aproape cinci mii de cetateni straini au ajuns anul trecut in Cluj legal, conform unui raport al Serviciului pentru Imigrari din Cluj.E vorba mai exact de 4.974 de permise de sedere acordate pentru diferite scopuri, dintre care aproape patru mii s-au angajat in judet.Astfel, conform raportului in ce priveste dreptul de sedere sau rezidenta pe teritoriul Romaniei, anul trecut in Cluj politistii de imigrari au asigurat managementul sederii si rezidentei pentru peste sase mii de persoane, mai ... citește toată știrea