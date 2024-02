Aproape cinci mii de cetateni straini au ajuns anul trecut in Cluj. Multi provin din Sri Lanka, Nepal, India

Aproape cinci mii de cetateni straini au ajuns anul trecut in Cluj legal, arata un raport al Serviciului pentru Imigrari din Cluj. Piata de munca clujeana este tot mai deschisa la angajarea cetatenilor din tari precum Sri Lanka, Nepal sau India.4.974 de permise de sedere pentru diferite scopuri si 3.942 de avize de angajare in munca au fost emise de politistii de imigrari din Cluj, in anul 2023. 51 de straini au fost depistati in situatii ilegale, dar si amenzi in valoare de 808.000 de lei au ... citește toată știrea