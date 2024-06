Aproape cinci mii de vizitatori la castelul Banffy din Rascruci in cele sapte zile, saptamana trecuta, cand a fost permis accesul liber al vizitatorilor, 1.500 doar duminica

Aproape cinci mii de vizitatori la castelul Banffy din Rascruci in cele sapte zile, saptamana trecuta, cand a fost permis accesul liber al vizitatorilor.Mai exact la Saptamana Portilor Deschise in castelul recent reabilitat numarul vizitatorilor a ajuns la 4.911 in opt zile - intre 3 si 10 iunie. Cei mai multi dintre acestia fiind inregistrati duminica 9 iunie, respectiv 1.561. Castelul a fost redeschis dupa lucrari la zidurile interioare si exterioare ale castelului, compartimentarile, ... citește toată știrea