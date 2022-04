Aproape de coma alcoolica la volan, si cu permisul suspendat, asa a fost gasit un sofer pe cel mai periculos drum din Cluj, dupa ce a provocat un accident de circulatie.Accidentul a avut loc in urma cu doua zile, in 7 aprilie, seara in jurul orei 19.30. Politistii care au ajuns la fata locului spun ca din primele informatii, un barbat de 35 de ani, din Cluj-Napoca, in timp ce se deplasa cu autoturismul dinspre Floresti spre Cluj-Napoca, pe DN1E60, ar fi intrat in coliziune cu parapetul de pe ... citeste toata stirea