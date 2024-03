Aproape doi ani cu spor natural negativ la Cluj

Inca o luna cu spor natural negativ la Cluj, in ianuarie, conform datelor publicate azi de Statistica, numarul deceselor din Cluj a fost mai mare decat al nasterilor.Mai exact, conform Directiei Judetene de Statistica, in ianuarie au fost inregistrate 532 nasteri, dar si nu mai putin de 832 de decese, cel mai mare numar de decese inregistrat in ultimul an, doar in ianuarie 2023 fiind inregistrate putin mai multe decese, la 839.Sporul natural (diferenta dintre numarul ... citește toată știrea