Aproape doua sute de amenzi pentru furturi de lemne din paduri in Cluj in primele trei luni din an, ajung la 100.000 de euro.Datele vin din raportul Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica (ATOP), publicat azi. Acesta arata ca in primele trei luni din an in padurile din Cluj au fost organizate 146 controale in fondul forestier, pe linia provenientei, prelucrarii, depozitarii si valorificarii materialului lemnos si pe linia legalitatii transportului materialului lemnos.In urma acestora au ... citește toată știrea