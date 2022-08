Aproape doua sute de cazuri noi de infectie cu coronavirus de ieri pana azi in Cluj, cele mai multe din tara, dupa Capitala.Datele Ministerului Sanatatii publicate in urma cu putine momente arata ca in Cluj au fost depistate, de ieri pana azi, un numar de 190 de cazuri noi de infectie cu coronavirus, cele mai multe inregistrate intr-un judet din Romania, la mare distanta de oricare altul - in Bacau, unde a fost inregistrat al treilea cel mai mare numar de cazuri noi de infectie dupa Bucuresti ... citeste toata stirea