Aproape o suta de cazuri noi de infectie cu coronavirus de ieri pana azi in Cluj, cele mai multe din tara dupa Capitala, incidenta infectiei cu coronavirus din judet ramane cea mai ridicata din Romania

Aproape o suta de cazuri noi de infectie cu coronavirus de ieri pana azi in Cluj, cele mai multe din tara dupa Capitala, in conditiile in care incidenta infectiei cu coronavirus din judet ramane cea mai ridicata din Romania.De ieri pana azi in Cluj au fost depistate un numar de 96 de cazuri noi de infectie cu coronavirus, cele mai multe din tara exceptand Capitala cu 184 de cazuri noi. Incidenta infectiei din Cluj, care azi ajunge la 2,12 la mie, e cea mai ridicata din tara si dubla fata de ... citeste toata stirea