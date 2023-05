In cursul zilei de joi, 11 mai, politistii Sectiei Regionale de Politie Transporturi Cluj-Napoca au efectuat 9 perchezitii domiciliare, in judetul Cluj si Salaj, in cadrul unui dosar penal intocmit sub aspectul savarsirii infractiunii de delapidare.Se pare ca ar fi vorba despre 4 persoane, care sunt banuite de sustragere de combustibil din gestiunea unui operator de transport feroviar."In urma perchezitiilor, au fost descoperiti si ridicati 860 de litri de combustibil, 75 de ... citeste toata stirea