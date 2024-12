Aproape trei sute de elevi au absolvit azi scoala de agenti de politie din Cluj, au depus juramantul

Aproape trei sute de elevi au absolvit azi scoala de agenti de politie din Cluj, au depus azi juramantul.Mai exact un numar de 292 de tineri au absolvit azi Scoala de Agenti de Politie "Septimiu Muresan" din Cluj-Napoca.Scoala de agenti de politie din Cluj a fost infiintata in urma cu doua decenii, in 2004, cu prima promotie absolvind in 15 septembrie 2004. Pana la finalul acestui an , scoala de politie clujeana a pregatit 24 de serii de elevi si a initiat in ... citește toată știrea