Aproape trei sute de misiuni in trei zile pentru pompierii clujeni in vacanta de Paste, in medie o suta pe zi, dupa cum arata un bilant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta.Mai exact In perioada prilejuita de Sarbatorile Pascale, ISU Cluj a desfasurat 274 de misiuni intre 14 si 17 aprilie. Dintre acestea 49 au fost accidente rutiere, incendii sau diferite alte situatii de urgenta. De asemenea, echipajele de prim-ajutor SMURD au gestionat nu mai putin de 225 de cazuri. O misiune ... citeste toata stirea