Aproape un sfert de milion de bilete de transport in comun au fost eliberate pana acum in Cluj-Napoca in schimbul ambalajelor reciclabile depuse in cele doua puncte de colectare selectiva din oras, unde au fost colectate nu mai putin de 3,6 milioane de recipiente.Mai exact au fost eliberate 240.000 bilete gratuite pentru transportul in comun in urma reciclarii a 3,6 milioane ambalaje de plastic, aluminiu sau sticla, din luna iulie a anului trecut si pana in prezent, la cele doua puncte de ... citeste toata stirea