Aproape zece mii de carti de identitate electronice au fost eliberate pana acum in Cluj, intr-un an.Mai exact in Cluj din 2 august anul trecut si pana in 31 iulie la nivelul judetului Cluj au fost eliberate un numar de 9.995 de carti electronice de identitate, dintre care 6.638 de acte au fost emise de Directia de Evidenta a Persoanelor din cadrul Primariei Cluj-Napoca. Restul au fost eliberate de Directia Judeteana de Evidenta a Persoanei, din subordinea Consiliului Judetean.Pentru a se ... citeste toata stirea