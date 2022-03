Aproape zece mii de euro stransi din donatii in weekend prin expunerea instalatiei Gaia in gradina botanica din Cluj-Napoca, donatiile vor fi folosite pentru refugiatii ucrainieni

Aproape zece mii de euro stransi din donatii in weekend prin expunerea instalatiei Gaia in gradina botanica din Cluj-Napoca, bani ce vor fi folositi pentru ajutorarea refugiatilor ucrainieni care ajung in gara din Cluj-Napoca.Mai exact organizatorii au reusit sa stranga 40.051 de lei prin expunerea instalatiei de lumina realizata de artistul britanic Luke Jerram. Toti banii vor ajunge la asociatia O Masa Calda, cea care gestioneaza centrul de refugiati din gara din Cluj-Napoca."Veniturile ... citeste toata stirea