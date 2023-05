Potrivit autoritatilor locale peste jumatate dintre unitatile de invatamant de stat sunt in greva, iar in judetul Cluj aproximativ 70% dintre unitatile de invatamant pre-universitar, adica crese si gradinite, nu vor primi luni copiii la scoala." In conformitate cu informarea primita de la cele doua Sindicate reprezentative la nivelul judetului Cluj, precum si a datelor centralizate de la nivelul fiecarei unitati de invatamant, privind participarea la greva generala a angajatilor din sistemul ... citeste toata stirea