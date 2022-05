Apud Magister, expozitia prin care artistul Ioan Aurel Muresan rescrie pictura "clasica"

Muzeul de Arta Cluj-Napoca gazduieste in perioada 25 mai-19 iunie 2022 expozitia "Apud Magister" a pictorului Ioan Aurel Muresan. Vernisajul expozitiei a avut loc miercuri, 25 mai la ora 18:00. In cadrul evenimentului au luat cuvantul managerul Muzeului de Arta Cluj-Napoca Lucian Nastasa-Kovacs, curatorii Dan Breaz si Sorina Jecza si criticul de arta Doina Mandru.Expozitia Apud Magister este o sinteza a mai multor preocupari si teme importante in creatia unui artist emblematic al anilor '80 ... citeste toata stirea