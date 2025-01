Aqua Parkul Clujul, fixat la strandul Sun/Proiectul urbanistic, valabil 5 ani

Planul Urbanistic Zonal (PUZ) pentru aquaparkul Clujului a ajuns pe masa Consiliului Local si urmeaza sa fie dezbatut la prima sedinta ordinara din acest an, programata in 17 ianaurie. Documentatia are avizul arhitectului-sef al municipiului inca din primavara anului trecut. Mai intai de principiu, apoi, unu final prin care inaltimea complexului s-a fixat la doua nivel de subsol, parter si doua etaje (maxim 14 metri).Investitia a fost estimata la 20-40 de milioane de euro pentru amenajarea ... citește toată știrea