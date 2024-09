Aquapark-ul din Cluj-Napoca bate pasul pe loc de sase luni! Proiectul nu a ajuns pe masa Consiliului Local pentru aprobare

Proiectul aquapark-ului din Cluj-Napoca nu a ajuns pe masa Consiliului Local pentru aprobare, chiar daca, pe 22 martie 2024, acesta a fost aprobat in comisia tehnica de urbanism.Primaria Cluj-Napoca tot amana aprobarea acestui proiect, probabil pentru ca nu are banii necesari pentru executie.Aquapark-ul ar urma sa coste zeci de milioane de euro, greu de gasit in conditiile costurilor mari cu proiectele de infrastructura sau cu modernizarea scolilor.Proiectantii au explicat in luna martie ... citește toată știrea