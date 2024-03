Aquaparkul din Grigorescu, aprobat de urbanisti, inainte de alegeri. Proiectul care va costa intre 20 si 40 de milioane de euro merge la Consiliul Local

Proiectul Aquapark-ului din Grigorescu a fost prezentat vineri in cadrul sedintei Comisiei de Urbanism a Primariei Cluj-Napoca. Din primele date, viitorul aquapark va fi construit pe 5 hectare, in zona strandului Sun. Acesta va avea o capacitate de 3.000 de persoane pe zi vara, cu 800 de locuri la interior si o capacitate de 2.200 de locuri la exterior. Costurile sunt evaluate intre 20 si 40 de milioane de euro, iar pentru realizarea acestuia se ia in calcul si un parteneriat privat.Primaria ... citește toată știrea