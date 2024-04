"Arborii plantati sunt majoritatea morti sau pe cale sa moara". De ce se simt clujenii sufocati in "orasul de 5 stele"

Dimensiunea verde a Clujului despre care vorbeste cu atata fast administratia locala scade de la an la an. Practic la fiecare proiect nou, autoritatile mai scapa de cativa copaci, inlocuindu-i cu altii care adesea nu supravietuiesc "junglei urbane". Clujenii se plang ca se sufoca tot mai mult in "orasul de 5 stele", motivul fiind nu doar traficul, ci si lipsa spatiilor verzi, arborii noi care dau semne de o "sanatate" precara."Stiti cum ne tot plangem noi ca nu sunt spatii verzi, ca cele care ... citește toată știrea