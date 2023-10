Clujenii care locuiesc in cartierul Marasti si-au inceput weekendul cu un peisaj greu de suportat. Strada Aurel Vlaicu abunda in gunoaie, de aici Clujul pare orasul nimanui."Multumim primariei si implicit primarului pentru curatenia oferita. Iata cateva poze de pus in rama", a transmis o clujeanca sambata pentru "Clujul civic".Unii clujeni s-au grabit sa puncteze ca totusi ce vina are primarul, daca oamenii lasa mizerie, insa cei care locuiesc in Marasti au asteptari de la administratia ... citeste toata stirea