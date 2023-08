Mai multe persoane implicate in bataia publica din Campia Turzii, in urma careia cativa oameni au fost injunghiati, au fost arestate.La data de 10 august 2023, in jurul orei 13:04, organele de politie au fost sesizate, prin apel SNUAU 112, cu privire la producerea unui scandal in zona P-tei Mihai Viteazu din mun. Campia Turzii intre doua grupuri de persoane, comportament care a condus la producerea de leziuni corporale pentru o parte dintre participanti si la tulburarea ordinii si linistii ... citeste toata stirea