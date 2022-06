Un clujean e banuit ca ar fi furat bijuterii de o mie de euro din doua locuinte din Cluj-Napoca, in casa acestuia au descins "mascatii" care l-au dus la audieri si apoi la arest.Barbatul de 39 de ani din Campia Turzii a fost retinut 24 de ore si ulterior arestat preventiv pentru 30 de zile, dupa perchezitii. Cercetarile au fost demarate in 5 iunie, cel in cauza fiind banuit ... citeste toata stirea