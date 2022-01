Un barbat de 30 de ani din Hunedoara a fost arestat preventiv la Cluj dupa ce ar fi furat din mai multe magazine parfumuri si o haina.Barbatul are dosar penal pentru furt calificat in forma continuata dupa ce din cercetarile derulate a reiesit faptul ca in 9 ianuarieacesta ar fi sustras din incinta mai multor magazine aflate intr-un centru comercial din ... citeste toata stirea