Un tanar a fost arestat preventiv pentru talharie calificata dupa ce a jefuit o casa de jocuri din Dej, a fost prins pe trenul spre Timisoara.Ieri tanarul, de 20 de ani din Botosani, a fost retinut de politistii din Dej, banuit de comiterea infractiunii de talharie calificata. Aceasta, dupa ce ieri in jurul orei 19 in timp ce se afla intr-o sala de jocuri din municipiul Dej, cel in cauza i-ar fi solicitat unei angajate in varsta de 45 de ani, sa-i inmaneze suma de 8.000 de lei, sustinand ca a ... citeste toata stirea