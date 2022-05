Arestati dupa ce ar fi dat iama in cinci gospodarii, o motocicleta, au furat zeci de litri de motorina si unelte, cu un prejudiciu de aproape doua mii de euro

Doi tineri din Cluj au fost arestati dupa ce ar fi dat iama in nu mai putin de cinci gospodarii, de unde au furat o motocicleta, zeci de litri de motorina si unelte, cu un prejudiciu de aproape doua mii de euro.E vorba de doi tineri de 18 si 15 ani, retinuti pentru 24 de ore de catre politistii din Dej, care au stabilit ca in ultimele doua luni cei in cauza ar fi patruns in interiorul unor anexe si dependinte a cinci gospodarii de pe raza comunei Caseiu, de unde ar fi sustras un moped, ... citeste toata stirea