Arestati pentru inselaciune cu statii de minat criptomonede. Atentie de unde cumparati aparatura online!

Doi timisoreni au fost retinuti de politistii clujeni intr-un dosar de fals informatic si intelaciune. Cei doi vindeau online statii de minat criptomonede, cerand plata in avans pe baza unor facturi false. Politistii Serviciului de Investigatii Criminale Cluj au retinut, in 5 ianuarie, pentru 24 de ore, o femeie, de 24 de ani si un barbat, de 25 de ani, din comuna Moravita, judetul Timis, banuiti de savarsirea infractiunilor de fals informatic si inselaciune.Politistii clujeni, sub coordonarea ... citeste toata stirea